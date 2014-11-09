Между НАТО и РФ в этом году возникало 40 ситуаций на грани военных столкновений - СМИ

Об этом сообщает Немецкая волна со ссылкой на издание Der Spiegel.

Оно ссылается на данные исследования британского общества European Leadership Network (ELN), которое должно быть опубликовано 10 ноября, говорится на сайте журнала.

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«К примеру, пассажирский самолет скандинавской авиакомпании едва не столкнулся с разведывательным самолетом военно-воздушных сил РФ, который не сообщил свои координаты», - отмечает издание.

«Здесь ведется опасная игра с высоким риском. Все стороны, особенно Россия, должны проявлять сдержанность в военных вопросах», - отметил в интервью журналу бывший министр обороны Германии и член общества ELN Фолькер Рюэ.