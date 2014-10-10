На Банковой зажгли шины в знак протеста против преследований активистов, которые избили Шуфрича (фото)

Об этом сообщает активист Виталий Уманец на своей странице в Facebook.

По словам Уманца, активисты протестуют против преследований за недавнее избиение Шуфрича в Одессе.

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"В то время, когда отпускают на волю командира роты "Беркута" Садовника, который является подозреваемым в массовых убийствах людей на Майдане, когда прокуратура не видит состава преступления в действиях Добкина, Кернеса и того же Шуфрича, который руководил титушками на Майдане... активистов, которые за бездействие власти вынуждены прибегнуть к непосредственной люстрации предателей и преступников, буквально за неделю всех нашли и начали вызывать на допросы!" - объясняет причину акции Уманец.

Ранее сообщалось, что Порошенко поручил разобраться с избиением Шуфрича.