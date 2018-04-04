"Это было бы извращением": Британия отказалась вести совместное с Россией расследование дела Скрипаля

В Британии считают, что Россия никогда не согласится с легитимностью какого-либо расследования применения химического оружия, если она не найдет ответа, который нравится России.

Власти Великобритании отказываются вести совместное с Россией расследование дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом сообщается в официальном заявлении Лондона по результатам заседания Организации по запрету химического оружия (ОЗХО), которое в сжатые сроки было созвано по инициативе России.

"Мы не согласимся с требованием России провести совместное расследование теракта в Солсбери, потому что Великобритания - при поддержке многих других стран - оценила, что весьма вероятно, что российское государство несет ответственность за это нападение, и что нет правдоподобного альтернативного объяснения. В Конвенции о химическом оружии нет требования о том, чтобы жертва привлекала вероятного преступника к совместному расследованию. Это было бы извращением", - говорится в заявлении.

Читайте такжеВ деле об отравлении Скрипалей появился ещё один россиянин - СМИВ Британии считают подозрительным столь ярое желание России вмешаться в расследование дела Скрипалей.

"Представляется очевидным, что Россия никогда не согласится с легитимностью какого-либо расследования применения химического оружия, если она не найдет ответа, который понравится России. Иначе почему бы России не подождать неделю или две, пока ОЗХО не завершит оказание технической помощи Соединенному Королевству и не подготовит свой доклад, прежде чем созывать это совещание?", - отмечается в тексте заявления.

При этом обращается внимание на то, что с российськой стороны не предоставили ни одного ответа на запросы Великобритании.

Читайте такжеОтравление Скрипалей: за несколько дней до инцидента Юлия получила доступ к "секретному счету" в банке - СМИ"Россия не ответила ни на один из этих вопросов, и вместо этого породила более 24 противоречивых и изменяющихся встречных нарративов. Они предположили, что Швеция или США могли осуществить атаку, или, по словам министра иностранных дел Лаврова 2 апреля, Великобритания напала на собственный народ, чтобы “отвлечься от Brexit”. Это бесстыдные, нелепые заявления", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.

На данный момент Юлия Скрипаль пришла в сознание, она начала разговаривать, пить воду и принимать пищу. Ее отец Сергей продолжает находится в коме.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.