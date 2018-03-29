"Месть за Ивана Грозного": Джонсон насчитал более 20 нелепых домыслов РФ об отравлении Скрипаля

Также он очень рад, что 27 стран "решили больше не слушать эту ерунду".

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон уверен, что "сейчас наступил момент, когда мир отказался и дальше выслушивать изнурительные потоки российской лжи, крючкотворства и межконтинентального баллистического вранья".

Об этом он сказал во время выступления на традиционном банкете, который устроил для глав дипломатических представительств зарубежных стран лорд-мэр лондонского делового района Сити, текст заявления опубликован на сайте британского правительства.

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"Сначала нам говорили, что вещества «Новичок» никогда не было. Потом сказали, что оно было, но теперь все уничтожено. Затем заявили, что его запасы оказались в Швеции, Чехии, Словакии или США. А на днях вообще назвали создателем «Новичка» [премьер-министра Великобритании] Терезу Мэй. За эти дни мы услышали, что Сергей Скрипаль мог пострадать от передозировки. Что он решил покончить с собой и заодно пытался убить свою дочь. Что это покушение на убийство — месть за то, как Великобритания якобы отравила Ивана Грозного. Либо что это все для срыва чемпионата мира. МИД Великобритании насчитал уже 24 версии этих нелепых домыслов. Я очень рад, что 27 стран решили больше не слушать эту ерунду", - сказал Джонсон.

Также он считает, что ситуация напоминает начало романа «Преступление и наказание».

"Мы все знаем, кто виновен. Вопрос в том, признается ли он сам, либо его поймают", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании. Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ.

Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства. Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и прекращении контактов с Россией на высоком уровне.

РФ в ответ выдворила 23 британских дипломатов. В США приняли решение выслать 60 российских дипломатов и закрыть Генеральное консульство РФ в Сиэтле. Президент Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов.

27 марта, в Польше сообщили, что в целом уже 24 страны высылают 139 сотрудников российской разведки, выдававших себя за дипломатов.