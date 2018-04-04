Россия высылает сотрудника посольства Венгрии

Эта мера является зеркальным ответом Венгрии на выдворение российского дипломата.

Россия объявила о высылке сотрудника посольства Венгрии.

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Как сообщили в МИДе РФ, сегодня послу Венгрии в России Яношу Балли сообщили об объявлении persona non grata сотрудника венгерского посольства.

«Ему вручили ноту протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России по делу Скрипаля российская сторона объявляет persona non grata сотрудника венгерского посольства», – говорится в сообщении российского министерства.

Как сообщал УНИАН, Сергей Скрипаль является бывшим офицером российской военной разведки, которого судили в России за шпионаж. Его вместе с дочерью Юлией обнаружили 4 марта в бессознательном состоянии на скамейке в парке в Солсбери на юге Великобритании. Позже британские следователи установили, что их отравили нервно-паралитическим веществом из серии «Новичок», которое разработали в России (СССР).

Британия обвинила Россию в отравлении Скрипаля и его дочери и объявила о высылке 23 российских дипломатов. Затем к высылке дипломатов или отзыве из России послов заявили еще более 30 стран, которые таким образом выразили солидарность с Лондоном. В связи с «делом Скрипаля» выслали более 150 российских дипломатов. Москва ответила зеркальными мерами.