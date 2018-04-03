Отравление Скрипалей: за несколько дней до инцидента Юлия получила доступ к "секретному счету" в банке - СМИ

На нем находилось около 150 тысяч фунтов, которые остались после продажи дома ее брата Александра Скрипаля, который "умер при неизвестных обстоятельствах" в Санкт-Петербурге в прошлом году.

За несколько дней до отравления нервно-паралитическим газом "Новичок" Юлия Скрипаль получила доступ к "секретному счету" в одном из российских банков.

На нем находилось около 150 тысяч фунтов, которые остались после продажи дома ее брата Александра Скрипаля, который "умер при неизвестных обстоятельствах" в Санкт-Петербурге в прошлом году. Об этом рассказала двоюродная сестра Юлии и племянница Сергея Скрипаля Виктория, которая в ближайшее время планирует посетить родственников в больнице в Солсбери, сообщает "Mirror".

Читайте такжеНовая версия в деле Скрипаля: "Новичок" мог прятаться в гречке с лавровым листом - СМИКак сообщает издание, в конце февраля Юлия получила доверенность на доступ к счету своего брата, который получил деньги от продажи дома в Великобритании после развода с женой.

Как сообщал УНИАН, Скрипаля и его дочь 4 марта обнаружили без сознания на скамейке в парке города Солсбери на юге Великобритании.

На данный момент Юлия Скрипаль пришла в сознание, она начала разговаривать, пить воду и принимать пищу. Ее отец Сергей продолжает находится в коме.

Ситуация вокруг их отравления привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок» российского производства.