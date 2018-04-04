Активистка и видеоблогер с иранскими корнями: в сети показали женщину, устроившую стрельбу в офисе YouTube (фото, видео)

10:07, 04 апреля 2018
Мир
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Женщина вела свой блог на канале YouTube / скриншот

Как сообщает New York Post, женщину идентифицировала полиция. Нападающая Насим Агдам – ​​жительница штата Калифорния, с иранскими корнями.

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"Стрелок Youtube Насим Агдам не вписывается в желанный СМИ стереотип. Женщина из Ирана, левая, веган, активистка PETA (организация, ведущая борьбу за права животных)", - пишет блогер Павел Сенко. Ее мотивом была месть корпорации за демонетизированные и обидные видео.

У женщины был свой канал на YouTube. Ее последнее видео появилось три недели назад и было посвящено упражнениям на ногах в фитнесе.

В другом видео Агдам жаловалась на то, что "подвергается дискриминации и ее фильтруют на YouTube". Сейчас видео девушки и аккаунт удалены с YouTube.

Напомним, 3 апреля женщина открыла стрельбу в штаб-квартире Google в Сан-Бруно. Один из пострадавших рассказал журналистам, что женщина стреляла в своего бойфренда, преследуя его снаружи и внутри здания. Она ранила его, после чего выстрелила в себя. CNN отмечает, что стрелявшую идентифицировали как Насим Агдам. Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу, что, по мнению полиции, женщина знала по меньшей мере одного из пострадавших.

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Теги: #стрельба#YouTube