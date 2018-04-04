Активистка и видеоблогер с иранскими корнями: в сети показали женщину, устроившую стрельбу в офисе YouTube (фото, видео)

У женщины был свой канал на YouTube. Ее последнее видео появилось три недели назад и было посвящено упражнениям на ногах в фитнесе.

Нападение на штаб-квартиру YouTube в Сан-Бруно, в Калифорнии, могла устроить 39-летняя пользовательница сайта, которая имела иранские корни.

"Стрелок Youtube Насим Агдам не вписывается в желанный СМИ стереотип. Женщина из Ирана, левая, веган, активистка PETA (организация, ведущая борьбу за права животных)", - пишет блогер Павел Сенко. Ее мотивом была месть корпорации за демонетизированные и обидные видео.

У женщины был свой канал на YouTube. Ее последнее видео появилось три недели назад и было посвящено упражнениям на ногах в фитнесе.

В другом видео Агдам жаловалась на то, что "подвергается дискриминации и ее фильтруют на YouTube". Сейчас видео девушки и аккаунт удалены с YouTube.

Стрелок Youtube Насим Агдам не вписывается в желанный СМИ стереотип

(женщина из Ирана, левая, веган, активист #PETA, ее мотив был месть корпорации за демонетизированные и дискриминируемые видео). pic.twitter.com/xIOehglpaL — Pavel Senko (@senko) April 4, 2018

Напомним, 3 апреля женщина открыла стрельбу в штаб-квартире Google в Сан-Бруно. Один из пострадавших рассказал журналистам, что женщина стреляла в своего бойфренда, преследуя его снаружи и внутри здания. Она ранила его, после чего выстрелила в себя. CNN отмечает, что стрелявшую идентифицировали как Насим Агдам. Источник в правоохранительных органах сообщил телеканалу, что, по мнению полиции, женщина знала по меньшей мере одного из пострадавших.