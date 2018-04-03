"Последняя война": Британия ищет способ пропорционально ответить России за отравление Скрипаля

16:05, 03 апреля 2018
Мир
1662
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеЛавров увидел в отравлении Скрипаля выгоду для британского правительстваОб этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй, комментируя слова бывшего офицера российской армии о том, что отравление бывшего сотрудника росийской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери может стать причиной новой мировой войны, сообщает Reuters.

Ранее в британских СМИ начала расходится информация о том, что российский генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что последствия атаки в Солсбери могут вызвать "последнюю войну в истории человечества".

"Мы должны реагировать пропорционально этому агрессивному поведению со стороны России, что мы и делаем", - сказал пресс-секретарь Мэй, когда его спросили, существует ли реальный риск начала войны.

Как сообщал УНИАН, Россия и Британия готовят новые дипломатические шаги друг против друга. Москва заявила о высылке еще нескольких десятков британских дипломатов, а Лондон может закрыть российское торговое представительство.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Дипломатическая война мира с Россией
Теги: #Россия#Великобритания#отравление Скрипаля