"Последняя война": Британия ищет способ пропорционально ответить России за отравление Скрипаля

Ранее бывший офицер российской армии заявил, что отравление Скрипаля может вызвать "последнюю войну в истории человечества".

Великобритания ищет "пропорциональный способ" ответить на угрозу, исходящую от России.

Читайте такжеЛавров увидел в отравлении Скрипаля выгоду для британского правительстваОб этом заявил пресс-секретарь премьер-министра Терезы Мэй, комментируя слова бывшего офицера российской армии о том, что отравление бывшего сотрудника росийской разведки Сергея Скрипаля в Солсбери может стать причиной новой мировой войны, сообщает Reuters.

Ранее в британских СМИ начала расходится информация о том, что российский генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что последствия атаки в Солсбери могут вызвать "последнюю войну в истории человечества".

"Мы должны реагировать пропорционально этому агрессивному поведению со стороны России, что мы и делаем", - сказал пресс-секретарь Мэй, когда его спросили, существует ли реальный риск начала войны.

Как сообщал УНИАН, Россия и Британия готовят новые дипломатические шаги друг против друга. Москва заявила о высылке еще нескольких десятков британских дипломатов, а Лондон может закрыть российское торговое представительство.