Россия и Британия готовят новые дипломатические шаги друг против друга - СМИ

Москва заявляет о высылке еще нескольких десятков британских дипломатов, а Лондон может закрыть российское торговое представительство.

Россия в субботу, 31 марта, сообщила Великобританию о высылке еще "немного больше, чем 50" дипломатов.

Об этом заявила пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова, передает DW со ссылкой на Reuters.

"Мы просили о паритет. Британцы имеют на 50 дипломатов больше (в России - Ред.), чем россияне (в Великобритании - Ред.)", - цитируют Захарову СМИ.

Россия к этому времени уже выслала 23 британских дипломата в ответ на аналогичную высылку российских дипломатов из Великобритании.

Тем временем, как пишут в субботу британские СМИ, правительство Великобритании рассматривает возможность закрытия российского торгового представительства. Торгпредставительство РФ, расположенное на севере Лондона, в правительстве Великобритании считают "шпионским логовом", пишет The Telegraph со ссылкой на информированный источник.

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Кроме торговой миссии, у Кремля есть еще три основные "базы" в Великобритании: посольство, генеральное консульство и загородная недвижимость в прилегающих к Лондону графствах, отмечает издание.

В этот же день Россия пригрозила Великобритании возможными обзорами британских самолетов, если Лондон не предоставит объяснений по обзору, который британские правоохранители провели на самолете российской компании "Аэрофлот" накануне.

Согласно заявлению российской стороны, представители британской таможни поднялись на борт самолета, прилетевшего из Москвы, и провели осмотр воздушного судна. Причины и цель обзора не были объяснены.

Напомним, основанием действий Лондона является отравление на британской территории двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Лондон обвиняет в отравлении с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" Россию. Москва обвинения отвергает.

Российское посольство в Великобритании "настаивает на праве" встречи с Юлией Скрипаль, которая пришла в сознание в лондонской больнице. Лондон проверяет это требование на соответствие международному праву и законам Великобритании.