Россия испытала в Казахстане новую противоракету
11:57, 02 апреля 2018Мир
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Согласно сообщению, противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.
Иллюстрация / REUTERS
Минобороны России провело испытания новой модернизированной ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.
Об этом сообщает газета "Красная звезда". Согласно сообщению, противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.
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"Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства", - сказано в сообщении.
Ранее в Украине испытали новейший ракетный комплекс "Корсар".
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