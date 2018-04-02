Россия испытала в Казахстане новую противоракету

Согласно сообщению, противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.

Минобороны России провело испытания новой модернизированной ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Об этом сообщает газета "Красная звезда". Согласно сообщению, противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.

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"Система противоракетной обороны состоит на вооружении Воздушно-космических сил и предназначена для защиты Москвы от ударов средств воздушно-космического нападения, а также выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства", - сказано в сообщении.

Ранее в Украине испытали новейший ракетный комплекс "Корсар".