ЕС рассмотрит введение новых санкций против России через 10 дней

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Варшаве верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.

"Очевидно, что ситуация не улучшается. Мы должны будем обсудить следующие политические шаги и стратегию, что касается санкций", - сказала она, отвечая на вопрос, планирует ли ЕС в связи с последними событиями в Украине вводить новые санкции против РФ.

Могерини отметила, что решение о санкциях должны принимать единогласно представители всех 28-ми государств ЕС, и добавила, что европейские политики еще имеют время для того, чтобы оценить, что будет происходить в Украине в ближайшие десять дней.

Верховный представитель ЕС повторила уже свою ранее озвученную мысль о том, что проведенные боевиками в минувшее воскресенье так называемые «выборы» на подконтрольных территориях Донбасса лишь ухудшили ситуацию, и обратила внимание на продолжение боевых действий на востоке Украины.

"Проведение так называемых «выборов» было очень негативным сигналом. Ситуация на месте очень негативная и люди продолжают гибнуть. Даже вчера", - сказала она.

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Могерини также подчеркнула, что Европейский Союз ранее уже показал, что может быстро и эффективно решать вопросы санкций, отметив, что это даже было неожиданным для ряда обозревателей.

"Вопрос санкций всегда есть на столе", - сказала она, отметив, что их введение имеет тоже определенные негативные стороны.

Политик добавила, что обсуждала зафиксированную в последнее время активизацию пророссийских боевиков на Донбассе и российских военных в регионе во время своей встречи с генеральным секретарем НАТО ранее на этой неделе, и подчеркнула важность координации усилий между ЕС и НАТО в контексте конфликта в Украине.