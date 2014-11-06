ЕС рассмотрит введение новых санкций против России через 10 дней
Совет Европейского Союза на уровне министров иностранных дел планирует обсудить возможное введение новых санкций против РФ на своем ближайшем заседании, которое состоится 17 ноября.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявила сегодня на пресс-конференции в Варшаве верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини.
"Очевидно, что ситуация не улучшается. Мы должны будем обсудить следующие политические шаги и стратегию, что касается санкций", - сказала она, отвечая на вопрос, планирует ли ЕС в связи с последними событиями в Украине вводить новые санкции против РФ.
Могерини отметила, что решение о санкциях должны принимать единогласно представители всех 28-ми государств ЕС, и добавила, что европейские политики еще имеют время для того, чтобы оценить, что будет происходить в Украине в ближайшие десять дней.
Верховный представитель ЕС повторила уже свою ранее озвученную мысль о том, что проведенные боевиками в минувшее воскресенье так называемые «выборы» на подконтрольных территориях Донбасса лишь ухудшили ситуацию, и обратила внимание на продолжение боевых действий на востоке Украины.
"Проведение так называемых «выборов» было очень негативным сигналом. Ситуация на месте очень негативная и люди продолжают гибнуть. Даже вчера", - сказала она.
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Могерини также подчеркнула, что Европейский Союз ранее уже показал, что может быстро и эффективно решать вопросы санкций, отметив, что это даже было неожиданным для ряда обозревателей.
"Вопрос санкций всегда есть на столе", - сказала она, отметив, что их введение имеет тоже определенные негативные стороны.
Политик добавила, что обсуждала зафиксированную в последнее время активизацию пророссийских боевиков на Донбассе и российских военных в регионе во время своей встречи с генеральным секретарем НАТО ранее на этой неделе, и подчеркнула важность координации усилий между ЕС и НАТО в контексте конфликта в Украине.