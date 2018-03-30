"Разрешила самовольно построить": по делу о пожаре в Кемерово задержали еще одну чиновницу

Глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области стала первой сотрудницей российских госорганов, которая стала фигуранткой уголовного дела о пожаре.

Следователи задержали по делу о пожаре главу инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилию Комкову. Ее подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями в связи с пожаром в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня».

Об этом сообщается на сайте СК РФ.

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Комкова, как предполагает следствие, позволила «самовольно» возвести торговый центр на месте кондитерской фабрики. Следствие намерено ходатайствовать об ее аресте.

По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведенного здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра. Комкова задержана по подозрению в совершении данного преступления. Следствие также проверит действия Комковой на предмет коррупционной составляющей.

Отметим, что Комкова стала первой сотрудницей российских госорганов, которая стала фигуранткой уголовного дела о пожаре.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.