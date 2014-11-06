Польша вступит в переговоры по Украине, если они пройдут в формате «Веймарского треугольника» - МИД

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сказал Схетина на пресс-конференции в Варшаве после переговоров с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

"Что касается участия в Польше в мирных разговорах, мы всегда к этому готовы, как это было в феврале при участии министров "Веймарского треугольника" (Польша, Германия, Франция) в Киеве", - сказал министр.

"Мы всегда готовы. Нам важно, чтобы ситуация шла к стабилизации и полной территориальной целостности Украины", - сказал Схетина.

Он также прокомментировал критику в его адрес в Польше в связи с интервью изданию Gazeta Wyborcza, в котором министр сказал, что без поляков нельзя проводить переговоры относительно Украины, как и в отношении бывших западных колоний в Африке без Испании, Франции и Италии.

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"Речь идет о европейской политике соседства, новое ее определение, чтобы страны региона были привлечены к решению проблем соседних государств. Так понимаю участие стран Южной Европы в разрешении конфликтов в Ливии, Сирии, Ираке или других", - сказал Схетина.

По его мнению, так же «Вышеградская четверка», в которую вместе с Польшей входят Словакия, Чехия и Венгрия, должна способствовать разрешению конфликта в Украине.

«Мы в XXI веке, и считаю, что это достижение европейской внешней политики, что можем и хотим говорить таким образом», - заявил Схетина.

Как сообщал УНИАН, Схетина в опубликованном 5 ноября интервью изданию Gazeta Wyborcza предложил новый формат переговоров для решения конфликта Украины с Россией - "Веймарский" при участии Польши, Германии и Франции.