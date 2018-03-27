"Прошу прощения лично у вас": губернатор Кемеровской области извинился перед Путиным за пожар в ТРЦ

По его словам, 25 марта он звонил Путину и докладывал о пропавших без вести, но тогда не обладал информацией о масштабах трагедии.

Губернатор Кемеровской области России Аман Тулеев извинился перед президентом РФ Владимиром Путиным за пожар в торговом центре "Зимняя вишня".

Об этом он заявил на совещании в Кемерово, сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, вечером 25 марта он звонил Путину и докладывал о 27 пропавших без вести, но тогда не обладал информацией о масштабах трагедии.

"Владимир Владимирович, Вы лично звонили мне. Ещё раз спасибо великое. Прошу прощения лично у Вас за то, что случилось на нашей территории. Но когда я Вам докладывал, я говорил, что 27 без вести. А потом как снежный ком всё это стало накатываться. И после звонка, что погибла племянница, я уже всё понял. Но повторно не стал Вам звонить, потому что картина уже примерно представлялась. Остальное, Вы совершенно правильно сказали, на ровном месте: разгильдяйство, халатность, попустительство. Всё это видно", - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По словам очевидцем, пожарная тревога в здании не сработала и людей о ЧП не оповестили. По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.