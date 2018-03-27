Трагедия в Кемерово: вице-губернатор обвинил в «пиаре на горе» мужчину, потерявшего в пожаре всю семью (видео)

Жители Кемерово вышли на стихийное собрание с требованием отставки местной власти.

Вице-губернатор Кемеровской области РФ Сергей Цивилев во время стихийного митинга в Кемерово заявил местному жителю Игорю Вострикову, потерявшему в пожаре жену, детей и сестру, что тот пришел «пиариться на горе».

Соответствующее видео с митинга обнародовало в Facebook «МБХ медиа» и еще ряд российских СМИ. Жители Кемерово вышли на стихийное собрание с требованием отставки местной власти. К ним вышли заместители губернатора области.

В ходе митинга Востриков гневно критиковал реакцию властей на трагедию. Цивилев попробвал «успокоить» его.

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«Вы спокойно разговаривайте с людьми. Молодой человек, вы что, хотите попиариться на горе?», - заявил чиновник.

Когда Востриков заявил, что у него в пожаре погибла семья, Цивилев скептически потребовал у него назвать свою фамилию.

«Да я, ***, как все здесь молчу… Я понимаю, что под нашим игом, если я начну рыпаться - раз, и нет работы. И так все ходят, молчат. Задушили людей, потому что», - заявил Востриков.

Тем не менее, как сообщают российские СМИ, в дальнейшем Цивилев решил на коленях попросить прощения у собравшихся.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.