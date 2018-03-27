При пожаре в Кемерово погибла племянница губернатора Кемеровской области – СМИ

Племянник губернатора выжил, потому что один из родителей выкинул его из окна.

Среди погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерово детей оказалась 11-летняя племянница губернатора Кемеровской области Амана Тулеева Татьяна Курчевская. Ее брата Андрея удалось спасти – один из родителей выкинул его из окна.

Об этом сообщает «Московский комсомолец», ссылаясь на слова одноклассников погибших детей.

Как отмечается, в день трагедии Андрей поехал с сестрой в ТЦ за компанию.

«В какой-то момент Андрей вышел в туалет. Услышал запах гари. Бросился за сестрой на четвертый этаж. Там его перехватил папа другой девочки, Вилены Черниковой. Он оказался единственным из родителей, кто остался на четвертом этаже. Остальные мамы вместе с учительницей сидели в кафе на первом этаже. Благодаря этому мужчине Андрей выжил. Папа Вилены схватил мальчика и выкинул его из окна. Внизу Андрея поймали люди. Смягчили его удар. Так что он отделался легкими травмами. Все пять девочек погибли», - цитируют журналисты слова детей.

По их словам, Андрею удалось избежать серьезных травм, но сейчас он все равно находится в больнице.

Читайте также"Гидранты не работают, выходы захламлены": охранник, выключивший сигнализацию, рассказал о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ Кемерово

При этом, ребенок так и не понял, почему дверь кинотеатра оказалась закрыта.

«Он сказал, что так и не понял, почему это случилось. Возможно, девочек закрыли снаружи, а потом ответственный за зал просто забыл открыть дверь, и поспешил спасать себя», - указали одноклассники погибших.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы. На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.

27 марта в Кемерово в связи с трагедией в ТЦ около 4 тысяч людей собрались на митинг недалёко от здания администрации и потребовали отставки Амана Тулеева.