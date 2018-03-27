В сети появилась детализированная интерактивная панорама сгоревшего ТЦ в Кемерово

14:52, 27 марта 2018
Мир
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В сети показали интерактивную панораму с места трагедии в Кемерово / Скриншот, Gigarama

Панораму подготовил проект Gigarama. На представленных интерактивных снимках отмечены выходы, провалившиеся залы кинотеатра и места, в которых размещались планы эвакуации.

Скриншот. Gigarama

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Гигапиксельные панорамы — это фотопанорамы с разрешением в несколько миллиардов пикселей. Чтобы достичь такого разрешения, делается множество фотографий (несколько тысяч), которые склеиваются в одно большое изображение.

Как сообщал УНИАН, днем 25 марта в Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». По последним данным, погибли 64 человека, среди погибших много детей.

По версии СК РФ, сотрудник охраны сгоревшего торгово-развлекательного центра при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения, пожарные входы в здании были заблокированы.

На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Изымается необходимая документация.

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Теги: #пожар#Кемерово