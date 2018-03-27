Путин о смертях детей при пожаре в Кемерово: мы говорим о демографии, теряем столько людей

Российский президент Владимир Путин назвал причины трагического пожара в торговом центре Кемерово.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания в Кемерово, посвященного ликвидации последствий пожара в ТЦ "Зимняя вишня", в котором погибли более 60 человек, назвал в числе причин случившегося преступную халатность и разгильдяйство.

Читайте такжеТрагедия в Кемерово: задержали охранника, отключившего систему оповещения о пожаре

Об этом сообщает РИА Новости. "Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", — сказал Путин.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших, начав совещание с минуты молчания.