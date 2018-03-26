Число жертв пожара в Кемерово возросло до 64: тление в завалах перешло в активную фазу

Среди пожарных и спасателей пострадавших нет, работа ведется в сложнейших условиях — сохраняется угроза обрушения конструкций.

Количество погибших при пожаре в торговом центре российского города Кемерово выросло до 64 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МЧС РФ Владимира Пучкова.

«Среди пожарных и спасателей пострадавших нет, хотя работа ведется в сложнейших условиях — сохраняется угроза обрушения конструкций. Тление в завалах сгоревшего здания перешло в активную фазу», – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, четырехэтажное здание центра загорелось днем в воскресенье 25 марта. К утру понедельника пожарные продолжали тушить отдельные очаги возгорания и разбирать завалы в поисках погибших. По словам представителя МЧС, пожарные работают при экстремально высоких температурах и почти нулевой видимости.

Сообщалось, что расположенные в ТРЦ кинозалы просели с четвертого этажа на третий, в залах были люди.