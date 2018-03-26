СМИ: Владелицу сгоревшего торгового центра в Кемерово задержали после допроса
06:37, 26 марта 2018Мир
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Отмечается, что она была задержана как подозреваемая.
Владелицу торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в Кемерове (РФ) Надежду Судденок задержали по 91-й статье после вызова на допрос в СК РФ.
Отмечается, что она была задержана как подозреваемая, передает "Регион онлайн".
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Огонь в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово унес жизни 37 человек, за медицинской помощью обратились 43 пострадавших.
Местонахождение 64 человек неизвестно. Среди жертв пожара много детей, поскольку очагом возгорания оказалась батутная комната детского центра.
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Новость в сюжете: Пожар в торговом центре в Кемерове