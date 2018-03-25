В российском Кемерово горит торговый центр, пострадали дети (видео)

Остановить огонь не удается - горит пластиковая обшивка детского развлекательного центра.

В городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Люди спасаются от огня, прыгая из окон. Изначально сообщалось гибели 4 детей, в инциденте пострадали по меньшей мере 12 человек.

По информации Telegram-канала Mash, тела детей были найдены прямо в кинозале. Пострадали по меньшей мере семь человек, более 100 удалось спасти.

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Площадь возгорания уже составляет 500 квадратных метров. Огонь остановить не удается, - горит пластиковая обшивка детского развлекательного центра.

Региональные СМИ также сообщали, что в инциденте погиб мужчина, который выбросился из окна, спасаясь от огня.

По состоянию на 14:50 информация о гибели людей в центре не подтвердилась. Согласно данным от Центра медицины катастроф, погибших при пожаре в кинотеатре в Кемерово нет. На данный момент известно только о 12 пострадавших, - у большинства ожоги дыхательных путей, отравление угарным газом. Выжил даже молодой человек, который выбросился из окна.

В МЧС РФ, при этом, признали, что могли поторопиться и принять детей, потерявших сознание, за погибших.

В ноябре прошлого года сообщалось, что видео и фото с места крупного пожара в российском городе Анадырь, в котором пострадали семь человек, в том числе дети, попали в интернет раньше, чем информация от очевидцев поступила в пожарную часть.