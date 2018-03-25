Россия хочет построить мост в Северную Корею – Washington Post

Издание утверждает, что российские представители уже обсуждают эту идею с КНДР.

Российская Федерация хочет построить мост в КНДР, с которой имеет водную границу по реке Туманная и по акватории Японского моря.

Об этом утверждается в статье The Washington Post, передает ТСН.ua.

Сейчас страны большинство своих операций проводят через Китай. Однако, как утверждается в статье, страны хотят иметь более близкую торговую связь с обзором на то, что санкции против них в дальнейшем могут расти, как и военное напряжение в целом в регионе.

В среду на этой неделе министр развития российского Востока объявил в заявлении, что две страны создадут рабочую группу по разработке нового сообщения.

"Существует 23 автомобильных пункта пропуска между КНДР и Китаем, но не с Россией. Сейчас, когда важные товары уходят с российского Дальнего Востока, они идут не прямо с границы РФ, а через Китай. Это значительно удлиняет их путь", - цитируются слова министра в КНДР в статье.

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Между странами нынче существует один переезд, названный "Мост дружбы", открытый в 1959 году – это железнодорожное сообщение, однако очень неразвитое. Корейский министр Ро Ту Чоль предложил расширить существующий мост, но российский представитель Александр Галушка предложил свести непостоянный понтонный мост.

Также издание отмечает, что из-за санкций ООН официальная торговля между Россией и КНДР незначительна, поэтому необходимости в этом мосту сейчас быть не может, однако страны "смотрят в будущее".

Напомним, Россия уже не первый год строит мост к оккупированному Крыму. Протяженность будущего моста - 19 км Он строится на средства федерального бюджета РФ. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд рублей (почти 4 млрд долларов). Эта сумма постоянно росла от начала строительства, а дата открытия переносилась. На один метр моста в среднем тратится около 209 тысяч долларов. В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения строящимся Крымским мостом до декабря 2018 года, а движение поездов - до 2019-го. Экологи отмечают, что строительство транспортного перехода нарушит экосистему, в частности природный водообмен между Азовским и Черным морями. Среди других последствий строительства – политическое давление и угроза украинским портам.