Высланные из России британские дипломаты уже вернулись в Лондон

Всего в Британию вернулись 48 человек, включая семьи дипломатов.

В пятницу, 23 марта, 23 британские дипломаты покинули Москву в рамках ответных мер России на высылку российских дипломатов из Лондона.

Об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

"23 британских дипломата, высланных из британского посольства в Москве, благополучно вернулись в Великобританию. Хочу официально выразить благодарность им и тем, кто остается в России, за их тяжелый труд", - заявил он в Twitter.

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Чартерный рейс из Москвы приземлился на королевской авиабазе Бриз Нортон в 15:59 по местному времени. Всего в Британию вернулись 48 человек, включая семьи дипломатов, а также четыре собаки, сообщил представитель МИД Великобритании Саймон Макдональд.

Напомним, что Министерство иностранных дел РФ объявило персонами нон грата 23 британских дипломата, а также предписало прекратить деятельность Британского совета в связи с неурегулированностью его деятельности.

Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из Великобритании в связи с применением химического оружия в британском Солсбери. Лондон считает, что за отравлением токсическим веществом Новичок бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии стоит Москва.