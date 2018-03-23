Эксперт: началась "настоящая холодная война", которую Россия "никогда" не выиграет

По мнению руководителя Центра исследований России, между РФ и Западом началась настоящая "холодная война", из которой Россия никогда победителем не выйдет.

Руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании будет иметь очень негативные последствия для отношений Запада и РФ.

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Началась настоящая "холодная война", заявил эксперт во время чата на "Главреде".

"Для отношений Запада и России случай Скрипаля будет иметь очень негативные последствия. И мы уже сейчас видим, что эти отношения переходят на свой самый низкий уровень", — отметил собеседник.

Экс-чиновник не думает, что "британцы или Запад в целом проглотят это просто так". "В сочетании с санкциями ЕС и США, это может иметь для России крайне негативные последствия", — добавил он.

По его мнению, между РФ и Западом "началась настоящая "холодная война", из которой Россия никогда победителем не выйдет". "Не знаю, согласятся ли другие страны НАТО высылать российских шпионов, но то, что этот случай поможет союзникам укрепить свое взаимодействие — это факт. Уже слишком наглыми выглядят действия Кремля, если он позволяет себе такие вещи на территории стран НАТО", — подчеркнул Огрызко.