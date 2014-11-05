Погиб сын главы кремлевской администрации Александр Иванов

"Дождь" ссылается на собственные источники.

Александр Иванов являлся заместителем председателя правления Внешэкономбанка. В банке пока официально не комментируют это сообщение, однако, по информации Дождя, уже сегодня, 5 ноября, ВЭБ выступит с заявлением, подтверждающим гибель Александра Иванова.

Подробностей источники Дождя, знакомые с погибшим, пока не сообщают. В воскресенье, 2 ноября, в блоге Kado4nikov в LiveJournal появилась информация о том, что Александр Иванов утонул в Объединенных Арабских Эмиратах. Позже она была удалена, но сохранилась в кэше поисковиков. Получить оперативный комментарий в посольстве России в ОАЭ Дождю пока не удалось.

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Смерть сына Иванова подтвердили также три источника РБК, знакомые с обстоятельствами происшествия

Александр Иванов родился 18 марта 1977 года в Москве, ему было 37 лет. Закончил МГИМО по специальности «Мировая экономика» и Финансовую академию. Работал в ВТБ, а с 2007 года – во «Внешэкономбанке». С 2012 года был заместителем председателя и членом правления ВЭБ.