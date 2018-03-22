Я не в настроении отмечать переизбрание Путина - Туск

Председатель Евросовета вспомнил об инциденте в Солсбери. В Брюсселе 22 марта состоится саммит ЕС, в ходе которого лидеры обсудят расследование по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ.

Председатель Европейского совета Дональд Туск в свете недавнего отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "не в настроении отмечать переизбрание" президента РФ Владимира Путина на его посту.

Об этом политик заявил в среду, 21 марта, в Брюсселе, сообщает DW.

В отличие от экс-премьера Польши председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер направил российскому лидеру поздравительное письмо и предложил ему совместно обсудить "панъевропейскую систему безопасности".

Читайте такжеТрамп и Макрон высказались за привлечение России к ответственности за отравление Скрипаля

В четверг, 22 марта, в Брюсселе состоится саммит глав государств и правительств Евросоюза, в ходе которого премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформирует европейских лидеров о ходе расследования по делу об отравлении. Пока непонятно, будет ли по итогам встречи принято совместное заявление, в котором вина за инцидент будет однозначно возложена на Москву.

Бывший полковник Главного разведывательного управления Генштаба (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания 4 марта в британском Солсбери и госпитализированы с сильным отравлением. Следствие пришло к выводу, что на них было совершено нападение с использованием разработанного в СССР боевого нервно-паралитического вещества типа "Новичок".