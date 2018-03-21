МИД РФ: США обвинили Россию в уничтожении малайзийского «Боинга» еще до падения самолета

Российский дипломат заявил, что расследование катастрофы MH17 "зашло в тупик", а РФ «не пригласили расследовать это преступление».

В МИД РФ заявили, что США обвинили Россию в атаке на Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, еще «до падения самолета».

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге для аккредитованных в России послов сказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

«Обвинили Россию до того, как Boeing упал. Это доподлинно подтверждено», - подчеркнул Ермаков.

По его словам, в США «все записано», поскольку там «висел американский спутник», который четко зафиксировал, кто сбил Boeing.

Как считает Ермаков, расследование зашло в тупик, и «все замолчали», а Россию «не пригласили расследовать это преступление».

По его словам, обвинения со стороны Запада в адрес России «слышали много раз», и это уже «совершенно не волнует».

Справка УНИАН. Boeing был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» российского производства.

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским ЗРК «Бук», ввезенным в Украину из РФ. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, находящийся под контролем пророссийских террористов. В круг подозреваемых, согласно докладу, входят около 100 человек.

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Страны - участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о катастрофе.