Катастрофа MH17: журналисты проехали "по следам" "Бука" (видео)

Журналисты проехали по маршруту передвижения российского комплекса "Бук" в день катастрофы малазийского "Боинга". "Донбасс.Реалии" показали эксклюзивные кадры из оккупированных территорий.

Характерные черты местности подтверждают, что маршрут зенитно-ракетного комплекса "Бук", сбившего рейс MH17, пролегал по контролируемой террористами "ДНР" территории.

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Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов.

Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.