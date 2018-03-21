Ряд послов отказалась прийти в МИД России на встречу по "делу Скрипаля"

15:37, 21 марта 2018
Мир
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Иллюстрация \ REUTERS

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Посол США в России Джон Гантсман не будет принимать участия во встрече. Как сообщила РБК пресс-секретарь посольства США рассматривается возможность участия в этой встрече на рабочем уровне.

Также на эту встречу не придут посол Китая Ли Хуей, посол Франции Сильви Берману, посол Германии Рюдигер фон Фрич. В дипведомствах этих стран в Москве заявили, что страны будут представлены кем-то другим из посольств.

Кроме этого о своем отказе посетить встречу заявил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу. «Мы рассматриваем возможность участия на рабочем уровне», - заявили в диппредставительстве. Других подробностей британское посольство не предоставило.

В МИД РФ сегодня будет проведена встреча со всеми аккредитованными послами зарубежных государств, ожидается, что Москва разъяснит свою позицию в "деле Скрипаля".

В российском министерстве отметили, что "основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории ядовитых веществ".

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Теги: #Россия#послы#отравление Скрипаля