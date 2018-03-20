Путин мог лично дать указание отравить Скрипаля - глава МИД Британии
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заверил, что Соединенное Королевство не прекратит оказывать давление на нынешнюю российскую власть.
Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle, опубликованном сегодня.
По словам Джонсона, цель такого давления на российский «политический режим» - заставить последний искать «новые пути».
«Наша цель заключается в том, чтобы попытаться показать, что нам совершенно не безразлична разрушительное, опасное, безответственное поведение со стороны России, которая не считается с человеческими жизнями», - отметил он.
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Джонсон повторил позицию официального Лондона, который возлагает на Москву ответственность за покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.
Он отметил, что все собранные на сегодняшний день данные «свидетельствуют о том, что агенты российского государства пытались убить и Юлию Скрипаль, и ее отца».
По словам главы МИД, «доказательства преступления» по делу Скрипаля, так же как и с отравлением другого бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко 12 лет тому назад, «указывают на российское государство».
Одним из таких доказательств Джонсон считает российское происхождение примененного против Скрипаля и его дочери яда типа «Новичок» и недостаток убедительных объяснений со стороны российской стороны того, как это вещество могло попасть в Британию.
Также Джонсон вновь выразил убеждение, что указание отравить Скрипаля мог дать лично президент России Владимир Путин.
«Поэтому думаю, он не может дистанцироваться» от этого, отметил Джонсон.
Кроме того, Джонсон в очередной раз подтвердил намерение Лондона привлечь к экспертизе образцов яда класса «Новичок» специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Ситуация вокруг отравления экс-шпиона привела к дипломатическому конфликту между Лондоном и Москвой. Последняя все упреки в свою сторону категорически отвергает. Путин на днях назвал их «чушью» и «нонсенсом» и заявил, что Россия, мол, не имеет средств для совершения подобного нападения. Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и приостановлении контактов с РФ на высоком уровне. Россия ответила на это зеркальными действиями, заявив о выдворении из страны 23 британских дипломатов.
Справка УНИАН. 4 марта в Великобритании с сильным отравлением нервно-паралитическим газом госпитализировали 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию. Им стало плохо в торговом центре в Солсбери.
Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и одного полицейский. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок».
Скрипаль - бывший полковник ГРУ РФ. Суд в Москве в 2006 году признал его виновным в шпионаже в пользу британской службы разведки MI-6. В 2010 году Скрипаля выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время визита в Россию при загадочных обстоятельствах умер его 44-летний сын.