Путин мог лично дать указание отравить Скрипаля - глава МИД Британии

Глава британского МИД вновь выразил убеждение, что указание отравить бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля мог дать лично президент России Владимир Путин.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заверил, что Соединенное Королевство не прекратит оказывать давление на нынешнюю российскую власть.

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle, опубликованном сегодня.

По словам Джонсона, цель такого давления на российский «политический режим» - заставить последний искать «новые пути».

«Наша цель заключается в том, чтобы попытаться показать, что нам совершенно не безразлична разрушительное, опасное, безответственное поведение со стороны России, которая не считается с человеческими жизнями», - отметил он.

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Джонсон повторил позицию официального Лондона, который возлагает на Москву ответственность за покушение на бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Он отметил, что все собранные на сегодняшний день данные «свидетельствуют о том, что агенты российского государства пытались убить и Юлию Скрипаль, и ее отца».

По словам главы МИД, «доказательства преступления» по делу Скрипаля, так же как и с отравлением другого бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко 12 лет тому назад, «указывают на российское государство».

Одним из таких доказательств Джонсон считает российское происхождение примененного против Скрипаля и его дочери яда типа «Новичок» и недостаток убедительных объяснений со стороны российской стороны того, как это вещество могло попасть в Британию.

Также Джонсон вновь выразил убеждение, что указание отравить Скрипаля мог дать лично президент России Владимир Путин.

«Поэтому думаю, он не может дистанцироваться» от этого, отметил Джонсон.

Кроме того, Джонсон в очередной раз подтвердил намерение Лондона привлечь к экспертизе образцов яда класса «Новичок» специалистов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Ситуация вокруг отравления экс-шпиона привела к дипломатическому конфликту между Лондоном и Москвой. Последняя все упреки в свою сторону категорически отвергает. Путин на днях назвал их «чушью» и «нонсенсом» и заявил, что Россия, мол, не имеет средств для совершения подобного нападения. Правительство Великобритании объявило о выдворении 23 российских дипломатов и приостановлении контактов с РФ на высоком уровне. Россия ответила на это зеркальными действиями, заявив о выдворении из страны 23 британских дипломатов.

Справка УНИАН. 4 марта в Великобритании с сильным отравлением нервно-паралитическим газом госпитализировали 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию. Им стало плохо в торговом центре в Солсбери.

Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и одного полицейский. Основанием для обвинений стали, как заявляет официальный Лондон, следы вещества «Новичок».

Скрипаль - бывший полковник ГРУ РФ. Суд в Москве в 2006 году признал его виновным в шпионаже в пользу британской службы разведки MI-6. В 2010 году Скрипаля выслали на Запад в рамках обмена обвиняемыми в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время визита в Россию при загадочных обстоятельствах умер его 44-летний сын.