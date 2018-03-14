Двойной праздник для математиков: 14 марта отмечается День числа Пи и именины Альберта Эйнштейна (видео)

14 марта можно назвать днем точных наук.

Сегодня отмечается День числа Пи. В этот день пекут и едят «пи-рог» («Pi-pie») и посвящают песни числу Пи.

Мировой рекорд по запоминанию числа Пи принадлежит индийскому студенту Раджвиру Мина. Он воспроизвел 70 тысяч знаков числа Пи после запятой. В Сиэтле (США) установлен единственный в мире памятник числу Пи.

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Интересно, что 14 марта также отмечается день рождения Альберта Эйнштейна, выдающегося физика-теоретика и автора теории относительности.