Двойной праздник для математиков: 14 марта отмечается День числа Пи и именины Альберта Эйнштейна (видео)

18:55, 14 марта 2018
Мир
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Мировой рекорд по запоминанию числа Пи принадлежит индийскому студенту Раджвиру Мина. Он воспроизвел 70 тысяч знаков числа Пи после запятой. В Сиэтле (США) установлен единственный в мире памятник числу Пи.

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Интересно, что 14 марта также отмечается день рождения Альберта Эйнштейна, выдающегося физика-теоретика и автора теории относительности.

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