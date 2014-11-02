Экс-канцлер Германии Коль осудил санкции ЕС против РФ

Об этом сообщает немецкий еженедельник Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, который цитирует слова бывшего канцлера с его новой книги Aus Sorge um Europa ("Из заботы о Европе"), передает DW.DE.

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В ней Гельмут Коль раскритиковал то, что ведущие государства, которые входят в G7, встретились в июне этого года без России. Этот факт огорчил бывшего политика.

В 1998 году Гельмут Коль, тогда еще действующий глава правительства Германии, добился принятия России в клуб ведущих промышленных стран. Поэтому он написал: "В результате как Запад, так и Россия с Украиной должны следить, чтобы мы не потеряли все, чего мы уже достигли".

Таким образом Гельмут Коль присоединился к двум своим коллегам по посту канцлера Германии - преемника Герхарда Шредера и предшественника Гельмута Шмидта, которые с пониманием отнеслись к политике России, осуждая, нынешнюю политику Запада учитывая кризис в Украине. Презентация упомянутой книжки Гельмута Коля состоится в понедельник, 3 ноября, во Франкфурте-на-Майне с участием автора и нового президента Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера.