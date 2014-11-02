Президент Боливии строит себе новый 29-этажный дворец за $36 млн

Глава боливийского государства Эво Моралес, недавно переизбранный на третий пятилетний срок, подписал контракт о начале строительства нового президентского дворца, сообщает BBC.

Моралес заявил, что в основу проекта дворца легли архитектурные мотивы древнеиндейской цивилизации Тиауанако, существовавшей задолго до Колумба.

Нынешняя резиденция главы государства размещается в здании, построенном испанцами в XVI веке.

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Новое строение украсят индейские композиции, которые, по словам Моралеса, будут напоминать боливийцам о богатом культурном наследии, утраченном во время испанской колонизации.

Согласно проекту, 29-этажное здание будет иметь вертолетную площадку, специальное место для проведения традиционных индейских обрядов и церемоний, а также зрительский зал на тысячу мест.

Строительство нового дворца обойдется примерно в 36 миллионов долларов.