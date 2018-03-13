Отравление Скрипаля: в России заявили, что уничтожили все запасы газа "Новичок"

Последний килограмм боевых отравляющих веществ, в том числе зарина и замана, Россия якобы уничтожила в сентябре прошлого года.

Россия не только прекратила производство газа "Новичок", но и уничтожила все его запасы.

Об этом сообщил "РИА Новости" ветеран спецслужб, сенатор Игорь Морозов.

"Россия не только прекратила выпуск нервно-паралитических газов, в том числе "Новичка", но и полностью уничтожила все их запасы. Это было сделано в соответствии с международными соглашениями под контролем международных наблюдателей ОЗХО", — подчеркнул Морозов.

Он заявил, что последний килограмм боевых отравляющих веществ, в том числе зарина и замана, Россия уничтожила в сентябре прошлого года, а производство химоружия прекратилось еще в 1990-е годы. Однако изготовление "Новичка" в подпольных условиях "хотя и опасно, но возможно".

"Для этого необходимы лабораторные условия, специальное оборудование и соответствующие специалисты, обычный человек на коленке этого не сделает", — добавил он.

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По мнению Морозова, обвинения в адрес России по делу Скрипаля — часть спланированной атаки. "За этим, скорее всего, последует высылка части российских дипломатов из Лондона, усиление военного потенциала НАТО у наших границ", — сказал сенатор.

Ранее сообщалось, что британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По словам премьера, это было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок".

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.