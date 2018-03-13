США обещают "действовать в одиночку" в Сирии, если РФ не обеспечит 30-дневное перемирие

В 2017 году, после применения ядовитого газа, американские военные нанесли авиаудары по базе сирийских ВВС.

Если Россия не будет соблюдать требования о 30-дневном перемирии в Сирии, США будут действовать там в одиночку.

Об этом в понедельник, 12 марта, заявила представительница США при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности, передает DW.com.

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"Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это тот путь, по которому, как мы уже однажды показали, мы можем пройти, и мы готовы вновь по нему пройти", - заявила Хейли, не указав подробности. В 2017 году, после применения ядовитого газа, американские военные нанесли авиаудары по базе сирийских ВВС.

Вашингтон потребовал от Совета Безопасности ООН принять участие в обеспечении незамедлительного перемирия сроком в 30 дней в сирийской столице Дамаске и осажденном регионе Восточной Гуты. В конце февраля Совбез в специальной резолюции указал на необходимость прекращения огня на всей территории Сирии. Однако юридически обязывающих решений принято не было, а вдобавок в качестве исключения резолюция допускала боевые действия против террористических организаций. Никки Хейли объявила о подготовке новой резолюции, в которой больше не будет подобных "лазеек".

В феврале представители России проголосовали за резолюцию, вскоре после этого в одностороннем порядке объявив в Восточной Гуте ежедневную "гуманитарную паузу" на несколько часов. Москва через своего полпреда при ООН Василия Небензю обосновала этот шаг лишь тем, что незамедлительное перемирие - это "утопия".