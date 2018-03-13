Франция обещает ударить по объектам Асада в случае повторного использования химоружия

В апреле прошлого года в результате химической атаки от отравления газом зарин в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб погибли десятки людей.

Франция готова нанести направленные удары по любым объектам в Сирии, которые использовались при осуществлении химических атак, повлекших гибель мирного населения.

Об этом в понедельник, 12 марта, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции в Индии, сообщает агентство Reuters, передает DW.com.

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Макрон уточнил, что Париж будет готов нанести удары в случае обнаружения "неоспоримых доказательств" того, что химическое оружие использовали для убийств. "В тот день, когда мы, в частности вместе с нашими американскими партнерами, получим неопровержимые доказательства того, что красная линия была пересечена - то есть, что химическое оружие было использовано с летальными последствиями, - мы сделаем то, что сделали американцы несколько месяцев назад", - заявил Макрон. При этом он добавил, что имеет в виду направленные удары по сирийским правительственным объектам.

Глава французского государства также отметил, что Москва как близкий союзник сирийского президента Башара Асада не сделала достаточно для того, чтобы облегчить ситуацию в районе Восточная Гута.

В апреле прошлого года в результате химической атаки от отравления газом зарин в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб погибли десятки людей. В ответ США нанесли ракетный удар по авиабазе сирийской армии.

С того времени Вашингтон неоднократно обвинял Дамаск в применении химического оружия. В начале февраля США заявили, что правительство Сирии, предположительно, разрабатывает новые виды химического оружия и способы его доставки. Вашингтон готов вновь применить военную силу против режима Асада для предотвращения новых химических атак.