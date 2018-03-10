Отравление Скрипаля: полиция проводит следственные действия на кладбище, где похоронены родные экс-шпиона - СМИ

Полиция считает, что дочь Скрипаля могла наведываться на кладбище 1 марта, в день рождения брата, за три дня до того, как их с отцом отравили.

Почти 200 членов вооруженных сил Великобритании, которые имеют опыт работы с химическими веществами, прибыли на улицы города Солсбери в пятницу, чтобы поддержать полицию, которая расследует отравление бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля. Военнослужащие должны вернуться и сегодня, так как ликвидация последствий еще продолжается.

Читайте такжеЭкс-шпиона Скрипаля и его дочь могли отравить в их доме - СМИ

Внимание было сосредоточено на кладбище, где похоронены родные Скрипаля, сообщает The Guardian. Эксперты в спецодежде поставили палатки над могилой жены Скрипаля Людмилы и мемориалом его сыну Александру, которые умерли в последние несколько лет. Эксперты взяли с могил какие-то образцы для расследования дела.

В полиции отклонили предположение об эксгумации родных экс-шпиона. Согласно свидетельством о смерти супруга экс-шпиона Людмила умерла в возрасте 59 лет от рака в 2012, а сын в марте прошлого года в возрасте 43 лет в Санкт-Петербурге при неизвестных обстоятельствах и был кремирован.

Полиция считает, что дочь Скрипаля могла наведываться на кладбище 1 марта, в день рождения брата, за три дня до того, как их с отцом отравили нервно-паралитическим газом.

Напомним, вечером 5 марта стало известно, что в Великобритании с сильным отравлением неизвестной жидкостью госпитализированы 66-летний гражданина РФ Сергей Скрипаль, которого суд в Москве признал виновным в шпионаже в пользу британской службы внешней разведки MI-6, и его 33-летняя дочь.

Британская разведка считает, что к отравлению экс-шпиона причастна Россия.