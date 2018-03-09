На место отравления российского экс-шпиона в Британии направили отряд военных из ста человек

14:25, 09 марта 2018
Мир
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Место отравления экс-агента ГРУ Скрипаля / REUTERS

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что они должны будут удалить транспортные средства и объекты, находящиеся в Солсбери, где были найден в бессознательном состоянии Скрипаль и его дочь.

Ранее сообщалось, что Скрипаль мог после переезда в Великобританию в 2010 году передавать информацию о России иностранным спецслужбам.

Как сообщал УНИАН, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль попал в больницу после отравления неизвестным веществом. Издание The Telegraph узнало, что Скрипаль ранее обращался в полицию с заявлением о том, что опасается за свою жизнь. 

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Новость в сюжете: Отравление российского экс-шпиона Скрипаля
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