На место отравления российского экс-шпиона в Британии направили отряд военных из ста человек

Скрипаль мог после переезда в Великобританию в 2010 году передавать информацию о России иностранным спецслужбам.

Полиция и минобороны Великобритании решили направить в город, где был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль сто военнослужащих, которые имею опыт работы с химическими веществами.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что они должны будут удалить транспортные средства и объекты, находящиеся в Солсбери, где были найден в бессознательном состоянии Скрипаль и его дочь.

Ранее сообщалось, что Скрипаль мог после переезда в Великобританию в 2010 году передавать информацию о России иностранным спецслужбам.

Как сообщал УНИАН, бывший российский разведчик Сергей Скрипаль попал в больницу после отравления неизвестным веществом. Издание The Telegraph узнало, что Скрипаль ранее обращался в полицию с заявлением о том, что опасается за свою жизнь.