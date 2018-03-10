Нападение на дом ветеранов в США: нападающий и трое заложниц мертвы

Убитые заложницы были сотрудницами дома ветеранов.

В доме ветеранов в городе Юнтвиль в американском штате Калифорния найдены застреленными три заложницы и нападающий, который ранее захватил дом.

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Об этом сообщает местная полиция, добавив, что вооруженный мужчина напал на дом ветеранов и удерживал нескольких заложников около восьми часов, сообщает DW. Он отпустил нескольких людей. Трое убитых заложниц - сотрудницы дома ветеранов.

Как сообщает издание, следователи пока не определили мотив нападения, и неизвестно, были ли убитые выбраны случайно. В течение почти восьми часов полиции не удалось установить контакт с мужчиной и узнать его требования. Причины смерти нападавшего также сейчас устанавливаются.

Как сообщал УІНАН, 9 марта около 9.30 по местному времени в Калифорнии вооруженный мужчина совершил нападение на дом для ветеранов. Как отмечалось в СМИ, нападающим может быть 36-летний участник программы по реабилитации ветеранов с эмоциональной травмой, который был освобожден от курса лечения 2 недели назад.