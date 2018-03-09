В Турции осудили 25 журналистов по обвинениям в терроризме

Почти все осужденные работали в средствах массовой информации, близких к движению Гюлена.

Стамбульский суд приговорил 25 журналистов к различным срокам заключения за причастность к движению проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки государственного переворота в 2016 году.

Об этом сообщает оппозиционное турецкое издание Zaman, пишет "Европейская правда".

23 журналиста были осуждены по обвинению в членстве в вооруженной террористической группе, а еще двое получили менее серьезные обвинения.

Почти все осужденные работали в средствах массовой информации, близких к движению Гюлена. Больше всего журналистов работало в газете "Zaman".

Десять подсудимых получили тюремные сроки в 7,5 лет, включая Унала Таника, ветерана турецкой журналистики, который был главным редактором сайта Rotahaber.

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Тринадцать человек получили шесть лет и три месяца заключения, в том числе Ханим Бусра Эрдал, в прошлом ведущий обозреватель газеты "Zaman".

Музыкант и журналист Атилла Тас получил 3 года и один месяц по обвинению в помощи группе Гюлена, а журналист Мурат Аской по тем же обвинениям получил два года и один месяц тюрьмы.

Обоих, однако, отпустили после суда, при условии, что они не будут покидать Турцию. В целом 19 подозреваемых уже находились в тюрьме, ожидая приговора.

Турция называет "террористами" в основном всех, кто воспринимается как враг или угроза режиму президента Реджепа Тайипа Эрдогана.