Военные эксперты считают, что Пореченков стрелял бронебойно-зажигательными пулями

Военные эксперты утверждают, что по кадрам видеозаписи со стреляющим Михаилом Пореченковым в части Донецкого аэропорта, которая занята боевиками, четко видно, что патроны не холостые, а боевые.

Об этом сообщает Lenta.ru, уточняя, что с военными экспертами смог пообщаться редактор издания.

«Судя по цветовой маркировке боеприпасов, в пулемет заряжены патроны для крупнокалиберного пулемета калибра 12,7х108 миллиметров с бронебойно-зажигательной пулей Б-32», - цитирует экспертов портал.

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Ранее в сети появились кадры, на которых Пореченков стреляет из пулемета в части аэропорта Донецка, которая занята боевиками.

Позже СБУ завела дело на актера за стрельбу в аэропорту. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В свою очередь, Пореченков заявил, что кадры, на которых он стреляет из пулемета в части аэропорта Донецка, которая занята боевиками, якобы были постановочными, а патроны холостыми.