Исполнительным директором Европола станет женщина

Катрин Де Болле будет занимать должность в течение четырех лет.

Бельгийка Катрин Де Болле назначена на должность исполнительного директора Европола.

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Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на сайт Совета ЕС.

"8 марта 2018 года Совет назначил Катрин Де Болле из Бельгии на должность исполнительного директора Европола", - говорится в сообщении.

Де Болле вступит в должность с 1 мая 2018 года, когда истекает срок полномочий действующего исполнительного директора Европола Роба Уэйнрайта.

Исполнительного директора Европола назначают на четыре года возможностью пролонгации еще на четыре года.

Сейчас Катрин Де Болле занимает должность генерального комиссара Федеральной полиции Бельгии.

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