Сирийские повстанцы заявили, что это они сбили российский Ан-26 огнем из пулеметов – СМИ

Ранее в российском минобороны заявляли, что огневого воздействия по самолету не было.

Сирийская группировка «Джейш аль-Ислам» объявила, что самолет Ан-26 с российскими военными на борту был сбит.

По самолету, говорится в заявлении «Джейш аль-Ислам», которое цитирует ливанское издание Ad-Diyar, был открыт огонь из пулеметов, когда он, заходя на посадку, находился в ста метрах от земли передает Медуза.

Читайте такжеВ Чечне разбился вертолет Ми-8, есть жертвы

Уничтожение российского самолета, утверждает «Джейш аль-Ислам», стало ответом на операцию правительственных сил в Восточной Гуте.

Как сообщал УНИАН, 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский военно-транспортный самолёт «Ан-26» Воздушно-космических сил России. По предварительным данным, на борту находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Позже в пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что на борту разбившегося в Сирии Ан-26 было 39 военнослужащих.

«По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие вооруженных сил РФ», - говорится в сообщении. При этом заявляется, что огневого воздействия по самолету не было.