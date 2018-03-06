СМИ опубликовали имена жертв крушения Ан-26 в Сирии: в списке есть и генерал ВС РФ

Список состоит из фамилий 31 российского военного. Некоторые имена, возможно, будут уточняться.

СМИ опубликовали предварительный список погибших при крушении в Сирии российского самолёта Ан-26.

Список опубликовал Telegram-канал Mash, отметив, что, возможно некоторые имена будут уточняться.

Список погибших в авиакатастрофе Ан-26 в Сирии:

1. м-р Смирнов С.Г.

2. ст. л-т Сафронов Д. В.

3. ст. л-т Панов М. А.

4. ст. л-т Алтунин К. Н.

5. с-т Осипкин А. В.

6. ст. с-т Епифанов

7. ген. м-р Еремеев В. Г.

8. к.1 р. Сачук А. М.

9. к.1 р. Моисеев М. А.

10. п-к Федун С. В.

11. м-р Морозов А. Л.

12. Ст. с-т Лушков С. В.

13. Пр-к Григорьев М.А.

14. К-н Горбань К.А.

15. К-н Гайдарханов Э.С.

16. Мл. С-т Белов А.И.

17. Ст. с-т Богатырев З.М.

18. М-р Маунев М.И.

19. К-н Пыленок А.А.

20. К-н Шейнцивт С.В.

21. М-р Чагин Е.В.

22. Ст. пр-к Грабовский С.В.

23. к-н Труфанов А.В.

24. м-р Кукушкин Д.И.

25. ст. л-т Шевченко А.А.

26 ефр. Коломойцев И.К.

27 м-р Микрюков В.В.

28 к-н м/с Распутин Н.Б.

29 с-т Сереженков Е.А.

30 мл. с-т Чапдаров Б.Р.

31 ст. л-т Левчук Г.С.

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Ранее Telegram-канал WarGonzo сообщил, что, по неподтвержденной информации, при крушении самолета погиб генерал-майор В. Г. Еремеев и боевики ЧВК «Вагнер».

Как сообщал УНИАН, российский транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

По информации минобороны РФ, погибли шесть членов экипажа и 33 пассажира.