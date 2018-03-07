Госдеп США отреагировал на информацию об обиде на Польшу из-за Украины

По словам Науерт, общение между Вашингтоном и Варшавой продолжается.

Государственный департамент США утверждает, что информация о введении в Белом доме запрета на двусторонние контакты с Польшей из-за закона об Институте национальной памяти является неправдивой.

Об этом во время брифинга заявила пресс-секретарь Госдепа Хезер Науерт, сообщает Onet.pl. "Информация о прекращении сотрудничества по вопросам безопасности или диалога на высоком уровне просто неправдива. Польша – наш близкий союзник в рамках НАТО, ничего не изменилось. Однако это не означает, что мы согласны с принятым законом, и мы это четко дали понять", - сказала она.

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По словам Науерт, общение между Вашингтоном и Варшавой продолжается.

В ответ на вопрос о возможной встрече президентов Польши и США в рамках июльского саммита НАТО спикер Госдепа ответила, что "до тех пор еще многое может произойти".

"Но мы не откажемся от обязательств по безопасности Польши", - отметила Науерт.

Напомним, ранее польское издание Onet сообщило, что США ввели ограничительные меры против польской власти в связи с законом об Институте национальной памяти, из-за которого у Польши возник конфликт с несколькими государствами, в том числе с Израилем и Украиной.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении Onet, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий не смогут посетить Белый дом и встретиться с Дональдом Трампом и другими американскими высокопоставленными лицами, пока в закон не будут внесены изменения.

В польском правительстве опровергли информацию о том, что США ввели ограничительные меры против Варшавы в связи с законом об Институте национальной памяти.