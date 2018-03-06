В Польше отрицают "санкции" США на контакты с Варшавой из-за закона о "бандеризме"

В польском правительстве заявили, что сотрудничество с США не находится под угрозой, дипломатические контакты остаются на нынешнем уровне.

В польском правительстве отрицают информацию о том, что США ввели ограничительные меры против Варшавы из-за закона об институте национальной памяти.

Об этом заявила пресс-секретарь польского правительства Йоанна Копчинская, комментируя публикацию издания Onet, передает Европейская правда со ссылкой на PAP.

"Двустороннее стратегическое сотрудничество с США не находится под угрозой, дипломатические контакты остаются на нынешнем уровне," - сказала она.

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По ее словам, об этом свидетельствует визит Марека Магеровски, заместителя министра иностранных дел, в Вашингтон, а также запланированный визит главы канцелярии польского президента Кшиштофа Щерского в США.

В МИД Польши также заявили, что информация о "санкциях" США на двусторонние контакты не соответствует действительности. Как сообщает The Associated Press, Бартош Цихоцкий, заместитель министра иностранных дел Польши, сообщил, что Вашингтон лишь выразил "обеспокоенность и имеет вопросы" в связи со скандальным законом.

Ранее польское издание Onet сообщило, что США ввели ограничительные меры против польской власти из-за закона об институте национальной памяти, из-за которого Польша имеет спор с несколькими государствами, в том числе с Израилем и Украиной.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении Onet, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий не смогут посетить Белый дом и встретиться с Дональдом Трампом и другими американскими высокопоставленными чиновниками, пока в закон не будут внесены изменения.