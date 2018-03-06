При крушении российского Ан-26 в Сирии мог погибнуть генерал ВС РФ – СМИ

Среди погибших в авиакатастрофе в Сирии были в том числе и бойцы ЧВК «Вагнер».

В результате катастрофы военного транспортника Ан-26 в сирии мог погибнуть генерал-майор ВС РФ.

Читайте также"Садился почти боком": очевидцы о крушении российского Ан-26 в СирииОб этом сообщает Telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на собственные источники.

По неподтвержденной информации, при крушении самолета погиб генерал-майор В. Г. Еремеев.

Сообщается также, что среди погибших в авиакатастрофе в Сирии были в том числе и бойцы ЧВК «Вагнер».

Как сообщал УНИАН, по информации минобороны РФ, российский транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии, 32 человека погибли.

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.