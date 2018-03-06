Крушение российского Ан-26 в Сирии: Следком РФ открыл дело о нарушении правил полетов

В Минобороны РФ уточнили, что на борту самолета находилось 39 российских военнослужащих.

В России в связи с крушением Ан-26 в Сирии возбудили дело о нарушении правил полетов и подготовки к ним.

Читайте такжеПри крушении российского Ан-26 в Сирии мог погибнуть генерал ВС РФ – СМИОб этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Хмеймиме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолет выполнял плановый полет на территории Сирийской Арабской Республики. По предварительным данным, в 500 метрах от аэропорта Хмеймим транспортный самолет Ан-26 столкнулся с землей.

Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа. Проводится комплекс необходимых следственных действий, принимаются меры для установления всех обстоятельств произошедшего.

По данным пресс-службы Кремля, президент РФ Владимир Путин по телефону заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу о крушении в Сирии российского военно-транспортного самолёта «Ан-26».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим потерпел крушение российский военно-транспортный самолёт «Ан-26» Воздушно-космических сил России. По предварительным данным, на борту находились 26 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Причиной катастрофы могла стать техническая неисправность.

Позже в пресс-службе Минобороны РФ уточнили, что на борту разбившегося в Сирии Ан-26 было 39 военнослужащих.

«По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие вооруженных сил РФ», - говорится в сообщении. При этом заявляется, что огневого воздействия по самолету не было.