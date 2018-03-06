На борту разбившегося в Сирии Ан-26 находились 39 российских военных

На борту находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных Сил РФ.

Шесть членов экипажа и 33 пассажира находились на борту потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим Ан-26.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает "ТАСС".

"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных Сил РФ. Огневого воздействия по самолету не было. Комиссия Минобороны России изучает все возможные версии произошедшего", - сообщили в ведомстве.

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"Семьям и близким погибших военнослужащих военным ведомством будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка", - подчеркнули в военном ведомстве.

Как сообщал УНИАН, российский транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии.

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.