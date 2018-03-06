Крушение российского Ан-26: самолет вылетел с пригорода Алеппо, на борту были гражданские - СМИ

Ан-26 вылетел с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо, после этого он совершил две промежуточные посадки и направился в Хмеймим.

Разбившийся в Сирии Ан-26 был приписан к 6-ой армии ВКС, он был откомандирован в Сирию и базировался как раз на аэродроме Хмеймим.

Как сообщает Telegram-канал Mash, за штурвалом разбившегося Ан-26 находился майор Смирнов. Всего на борту находились несколько гражданских лиц.

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«Ан-26 вылетел с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо. После этого он совершил две промежуточные посадки и направился в Хмеймим. Разбился самолет в 14:51 по местному времени», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по информации минобороны РФ, российский транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в Сирии, 32 человека погибли.

Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.